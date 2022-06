homify 360°: modernes Ferienhaus an der Ostsee

In Niendorf an der Ostsee steht ein außergewöhnliches modernes Ferienhaus. Auf einem 442 qm großen Grundstück wurde das Gebäude in Solitärlage errichtet. Es liegt an der Seepromenade am Rand der Niendorfer Bucht, einem ruhigen Teil des Timmendorfer Strands. Das dreigeschossige Haus beherbergt nun zwei luxuriöse Ferienwohnungen, die beide zum Meer hin orientiert sind. Wir zeigen euch das schöne Gebäude heute von allen Seiten sowie von innen. Wetten, dass ihr nach diesem Ideenbuch so richtig Lust auf einen Strandurlaub bekommt?