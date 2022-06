homify 360°: moderne Villa an der Ruhr

Heute möchten wir euch eine moderne Villa an der Ruhr vorstellen. Sie befindet sich oberhalb des nordrhein-westfälischen Flusses an einem bewaldeten Hang. Das Gebäude wurde von unseren Experten, den Architekten Brüning Rein, geplant und ausgeführt.

Die Villa besticht durch ihr Spiel mit traditionellen Materialien und modernster Bauweise und Funktion. Zudem ist das Haus energieeffizient und damit umweltfreundlich gestaltet. Wir zeigen euch in einem kleinen Rundgang alles, was es an dem besonderen Haus zu entdecken gibt.