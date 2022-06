Zaha Hadid baut neuen Flughafen für Peking

Der Flughafen International Terminal in Daxing ist nicht nur das größte Luftverkehrsdrehkreuz der Welt, sondern wird ebenso auf lokaler Ebene als Zentrum kreuzender Lkw-, Buß- und Bahnverbindungen dienen. Ein wahrer Verkehrsdschungel wird Menschen von aller Welt in andere Teile der Welt verfrachten. Das Areal wird so ausschließlich ein multimodales Transportzentrum und stellt eine Kombination von lokalen und nationalen Eisenbahnlinien, einschließlich Autobahnen und Landstraßen, dar. So wird dieser Flughafen ein Katalysator fürs Wirtschaftswachstum, nicht nur auf Mikroebene, sondern auch auf der Ebene des gesamten Landes.