Shades of Grey – sinnliches Grau für jeden Raum

Heute ist es endlich so weit – der wohl meist erwartete Film des Jahres läuft in den Kinos an: 50 Shades of Grey bricht schon vor dem Start Vorverkaufsrekorde. Die Lust der Zuschauer auf die Verfilmung der Romantrilogie, die mit einer raffinierten Mischung aus Verruchtheit, Erotik, Liebe und geheimen Fantasien Millionen Leser fesselte, ist groß. Grund genug für uns, die titelgebende Farbe des Filmkrachers mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, denn die verschiedenen Schattierungen von Grau sind im Roman und im Film nicht nur symbolisch gemeint, sondern überall vertreten – von Christian Greys Augen und seiner Kleidung bis hin zu Accessoires und Möbeln.

Grau ist nicht erst seit 50 Shades of Grey eine der angesagtesten Farben in der Innenarchitektur. Langweilig, öde und kalt war gestern. Heute gilt die Farbe, die in unendlich vielen verschiedenen Nuancen zu haben ist, als elegant, stylish, cool und edel. Wir zeigen euch, wie sinnlich Grau in verschiedenen Räumen wirken kann.