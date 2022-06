Wohnen nach Wunsch in Hanau

Wirft man von der hauseigenen Bibliothek aus einen Blick in den Flur, fallen die außergewöhnlichen Betonelemente im Flur sofort ins Auge. Diese blieben im Zuge der Innenraumgestaltung bewusst unverändert, denn sie prägen den Charme des Hauses, der an die guten alten 60er-Jahre erinnert. Um dieses besondere Gestaltungselement in Szene zu setzen, wurden LEDs in den Boden eingelassen, die für ein stimmungsvolles Licht sorgen.