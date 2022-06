Wenn die Schneemassen endlich schmelzen und die Temperaturen konstant in den Plusbereich klettern, stellen sich unsere Gemüter automatisch auf den Frühling ein. In den Blumenläden gibt es bereits seit Längerem Tulpen und Narzissen und im Garten strecken die ersten Schneeglöckchen ihre Köpfe aus der Erde. Und während wir uns mit bunten Primeln erste Frühlingsboten in die Wohnung holen, ziehen zarte Blumenmuster auch in die Frühlingskollektionen der Einrichtungsexperten ein. Ob an der Wand, auf der Couch oder auf dem Geschirr - Blüten sind jetzt absolut angesagt und helfen uns dabei, den Winter aus unseren vier Wänden zu vertreiben. Hier kommt unsere Inspiration zum Frühlingstrend Blumenmuster.