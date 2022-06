homify 360°: Atelier- und Seminarhaus eines Bildhauers in Thüringen

Geht man näher an das Gebäude heran, wird einem der Aufbau klarer: Auf einem weißen Untergeschoss, das in Ziegelmauerwerk und Stahlbeton errichtet wurde, thront das hölzerne Prunkstück in Massivholzbauweise. Die Fensterfront wurde nach hinten gerückt, auf diese Weise gewinnt der Komplex an Tiefe und der dreidimensionale Effekt wird verstärkt. Die Fensterrahmen erhielten an zwei Stellen unterschiedliche Farben: rot und gelb.

Die horizontal ausgerichteten Hölzer der Fassade werden in der Ansicht von dem steinernen Kamin durchbrochen. Der gesamte Entwurf wirkt aufgrund der verwendeten Materialien natürlich und bodenständig.