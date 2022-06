Girly Room: Ein kunterbunter Mädchen(t)raum

Dieses Projekt zeigt, wie eindrucksvoll Tapeten sein können, ohne dass man sie gleich an alle vier Wände kleistern muss. Hier wurde lediglich die Wand hinter dem Bett mit einem modernen Chevron-Print in sonnigem Gelb in Szene gesetzt. Dadurch ergibt sich genau das richtige Maß an Farbe und Muster – genug, um die Blicke auf sich zu ziehen, aber nicht so viel, dass der gesamte Raum davon erdrückt würde. Die Tapete schenkt dem Zimmer Leben und Persönlichkeit. Die leichten, weißen Vorhänge sorgen für einen gewissen Sichtschutz, lassen den großen Fenstern dabei aber ihre Aufgabe, den ganzen Raum mit natürlichem Licht zu fluten.

Neben dem Bett wurde mit Einbauregalen eine Ecke geschaffen, die dem Zimmer, zusammen mit dem vertikalen Spiegel daneben, Tiefe verleiht und gleichzeitig als Stauraum für Bücher und Deko-Accessoires dient. Das Bett ist von seiner Form her schlicht und reduziert gehalten, der mintfarbene Rahmen und der fröhlich-bunte Überwurf, in dem sich die drei Hauptfarben des Zimmers, Gelb, Pink und Mintgrün, widerspiegeln, machen es jedoch zum zentralen Eyecatcher.