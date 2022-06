Ratgeber Garten: Kübelpflanzen

Bereits die alten Griechen dekorierten ihre Innenhöfe mit Tongefäßen und Holzkästen, in die sie bunt blühende Blumen und duftende Gewächse pflanzten. Auch heute noch erfreuen sich Kübelpflanzen großer Beliebtheit, denn sie passen in jeden noch so kleinen Garten, sorgen für ein blühendes Pflanzenparadies auf Balkons und Terrassen und machen den tristesten Innenhof zur grünen Oase. Wer seinen Außenbereich in vollen Zügen genießen möchte, liegt mit Topf- und Kübelpflanzen also goldrichtig, denn mit ihnen lassen sich Balkon, Terrasse, Hof und Garten im Handumdrehen und jedes Jahr aufs Neue in vielseitige kleine Pflanzenparadiese verwandeln. Ob man es nun kunterbunt, klassisch, exotisch, pflegeleicht oder extravagant mag – hier kommen ein paar hilfreiche Tipps und Infos rund um das Thema Kübelpflanzen.