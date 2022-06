homify 360°: Mehrgenerationenhaus aus Sichtbeton

Das Architekturbüro Matthias Maurer Architekten baute ein Mehrgenerationenhaus aus Sichtbeton. Das Haus befindet sich in einer kleinen Gemeinde nahe der Schweizer Grenze. Viel Wert wurde auf die städtebauliche Eingliederung gelegt, die sich in monolitischer Bauweise präsentiert und sich stimmig in die Topographie integriert. Bestechend ist der Entwurf aufgrund der verwendeten Materialien im Innen- und Außenraum, der perfekten Lichtführung und des offenen Grundrisses.

Die Herausforderung des Projekts bestand darin, eine Brücke zwischen dem geschlossenen Baukörper, der zum öffentlichen Raum ausgerichtet ist, zu schaffen und dennoch die Innenräume offen und lichtdurchflutet zu planen. Wie das gelungen ist, werdet ihr in den folgenden Bildern erkennen.