Luxus im Badezimmer

Jeder, der schon mal ein Badezimmer ohne Fenster hatte, weiß, was für ein Luxus so eine große Fensterfront sein kann! Umso besser, wenn einem dadurch nicht nur genügend Licht zum Schminken oder Rasieren zur Verfügung steht, sondern man beim Schaumbad sogar noch aus dem Fenster sehen und den Nachthimmel bestaunen kann. Wer also gerade dabei ist sein Badezimmer zu planen: Unbedingt daran denken, die Wanne in Fenster-Nähe auszurichten!