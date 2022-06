Landschaftsarchitektur für den Khodynka Park Moskau

Ganz wichtig ist für Kipar auch das Thema “Rückbau” – oder in diesem Falle besser gesagt “KEIN Rückbau”. Eine Maxime, die auch mit einem gewandelten Verständnis von Landschaftsarchitektur im Allgemeinen zu tun hat. Es geht um die Vermeidung von Abriss und sogenannter “Tabula-rasa-Kultur”: In diesem Zusammenhang erklärt uns Kipar, dass ein bereits vorhandener “zaghafter ornamentaler Ring zur Bebauung hin” auf dem Parkgelände auch so erhalten bleiben wird. Integration statt Rückbau heißt die Devise und Kipar sagt uns dazu: “Es gibt keinen Bedarf, etwas, was schon gebaut ist, wieder zurückzubauen, sondern es gibt nur noch den Bedarf, das was da ist, zu verbessern. Auf dem Bild sehen wir, dass es hinter dem Moderationsstreifen in Form der ehemaligen Landepiste erstmal eine kleine Pause gibt und dann fängt der Park an.’

Das ist so eine ganz kleine Abgrenzung, wo man noch einmal einatmet und dann ist man drin. Diese Art der Landschaftsplanung könne man schon in den alten Parks studieren, es gehe um Aha-Effekte, um “Schwellen, über die man geht, atmet, und dann ist man wieder in einem anderen Raum’.