Home Staging einer Doppelhaushälfte in Selm

Mit Home Staging lässt sich der Wert einer Immobilie erheblich steigern. Heute nehmen wir euch mit ins nordrhein-westfälische Selm, wo eine Doppelhaushälfte dank unseren Experten von raum² völlig verwandelt wurde. Das Haus war zwar liebevoll, aber etwas altmodisch eingerichtet. Außerdem stapelten sich – wie das nach einiger Zeit eben so ist – die Besitztümer in Flur und Wohnzimmer. Um das Gebäude verkaufsfertig zu machen, musste daher eine radikale Veränderung her. Wir zeigen euch, wie sich die Küche, das Schlafzimmer sowie das Wohn- und Kinderzimmer verwandelt haben. Außerdem geben wir euch Tipps für das ideale Home Staging.