Coole Sitzgelegenheiten für Groß und Klein

Die Unfolded Cones von Jule Waibel ergeben eine Serie von kunstvoll gefalteten Sitzen. Durch die flexible Faltstruktur passt sich die Form der Möbel jeder Sitzposition an. Je nach Volumen verändern sich die Sitze in ihrer Erscheinung. Sie bestehen aus reinem Woll-Filz, der durch Hitzedampf in seine dreidimensionale Form gebracht wurde. Die Kollektion zelebriert die Verschmelzung von Geometrie, Transformation und Ästhetik.