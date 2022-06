Thema der Woche: Wellness und Spa

Haare zersaust, Make-up verschmiert? Unsere rosigen Wangen wollen wir jetzt nicht verstecken, aber mit einem kurzen Blick in den Spiegel können wir die verlaufene Mascara wegwischen und die nassen Haare wieder in Form bringen. Und was stellen wir fest? Nach einem Spabesuch ist ein erholtes Lächeln das schönste Make-up , das man tragen kann!