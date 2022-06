Bunte Gardinen

Die Berliner Designer von Unikatessen sind bekannt für ihre einzigartigen Designobjekte und ihre originellen Wohntextilien. Diese bilden eine moderne Alternative zu konventionellen Vorhängen. Der Name der Designer ist übrigens Programm: Jedes Stück wird von Hand gefertigt und ist so ein absolutes Unikat. Maßanfertigungen nach persönlichen Wünschen sind also kein Problem!

Uns hat es dieser fernöstlich angehauchte Fensterbehang angetan. Die weiße Grundlage wurde mit einem stilisierten Muster veredelt. Dieses Stück würde ideal in ein minimalistisch eingerichtetes Zuhause passen – egal ob im Bad oder im Schlafzimmer.