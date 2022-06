Valentinstag: Wohnideen in Rot und Pink

Spätestens ab Anfang Februar kommen wir an den Farben Rot und Pink nicht vorbei, gerne in Herz- oder Rosenform und möglichst romantisch interpretiert. Es ist Valentinstag und Rot ist nun mal die Farbe der Liebe und Rosa- und Pinktöne gelten als besonders romantisch. Wir sind allerdings der Meinung, dass man diese beiden Farben ruhig das ganze Jahr hindurch in den Fokus rücken sollte. Unsere folgenden Wohnideen in Rot und Pink sind nämlich nicht nur etwas für verliebte Turteltäubchen, sondern richtig coole Gute-Laune-Magneten für jedes Zuhause.