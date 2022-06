Nach den allgemeinen Einrichtungstrends und den Möbeltrends, die dieses Jahr bestimmen werden, wollen wir euch heute noch die Gartentrends 2015 vorstellen. Auch hier stehen Stichworte wie Upcycling, Gemütlichkeit und Retro ganz oben auf der Trendliste. In den kommenden Monaten wollen wir unseren Garten in vollen Zügen genießen und dabei nicht mehr Zeit als unbedingt nötig in Gartenarbeit und Pflanzenpflege investieren. Stattdessen wird der Grill - oder doch gleich die Outdoor-Küche? – angeschmissen, Selbstangebautes serviert und einfach mal so richtig gechillt. Viel Spaß mit den Gartentrends 2015.