Die ideale Gestaltung für ein Mädchenzimmer

Mädchen wollen spielen! Daher solltet ihr euch bei der Gestaltung des Mädchenzimmers niemals nur auf die funktionalen Aspekte konzentrieren, sondern stattdessen einen Raum schaffen, der ideal auf die Bedürfnisse eures Nachwuchses eingeht und die Fantasie spielerisch anregt. Wichtige Bestandteile eines klassischen Mädchenzimmers können daher beispielsweise ein Spielteppich oder Kuscheltiere, jedoch auch die passenden Regale und Ablagemöglichkeiten sein. Am besten ist es, die Möbelstücke, in denen Spielsachen und Co. ihren Platz finden sollen, an den Rest der Einrichtung im Mädchenzimmer anzupassen. Auch dann, wenn ihr euch für ein klassisches Mädchenzimmer in Rosa entschieden habt, stehen euch hier alle Möglichkeiten offen. Wichtig ist es zudem, beim Kreieren des Spielplatzes darauf zu achten, dass den Kindern trotz Bett, Schrank und Co. noch ausreichend Platz zur Verfügung steht. Orientiert euch bei der Einrichtung am besten am „normalen“ Outdoor-Spielplatz! Auch hier sorgen kleine Highlights im Mix mit ausreichend Platz dafür, aus einem einfachen Ort, etwas ganz Besonderes zu machen. Wie es im Kinderzimmer niemals langweilig wird, erfahrt ihr hier!