homify 360°: Haus am Branitzer Park in Cottbus

Prägnantestes Gestaltungsmittel sind die ausformulierten Rundbogen- oder auch Thermenfenster, die sich in zentraler Anordnung jeweils an einer Giebelseite finden. Die Fensterläden thematisieren die private oder öffentliche Seite des Hauses. Je nachdem, ob sie geschlossen oder geöffnet sind, kann das Gebäude einen ganz anderen Ausdruck erzielen. In geschlossenem Zustand wirkt der Neubau eher introvertiert. Von weitem betrachtet, entsteht eine homogene Fläche aufgrund der hellen, bündigen Fassade. Der Fokus liegt so gänzlich auf der eleganten Kontur. Werden die Läden geöffnet, wirkt das Haus extrovertiert und freundlich.