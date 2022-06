Einfamilienhaus mit Schutzfunktion

Man betritt das Haus über einen Vorraum, der sich in der Farbgestaltung deutlich von der äußeren Fassade abhebt. An die Stelle von elegantem Schwarz rückt hier helles Holz, das an der Decke und den Wänden eine natürliche Wärme vermittelt und Besucher und Bewohner freundlich willkommen heißt. Gleichzeitig dient der Flur als eine Art Fahrradgarage, wobei die Bikes zu coolen Deko-Accessoires im Entree werden und ihm Persönlichkeit und Individualität verleihen.