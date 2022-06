Eine Jugendstilvilla geht neue Wege

Auch im Inneren der Villa hat sich einiges verändert. So wurde zum Beispiel die alte Zimmerstruktur aufgebrochen und zu großen, fließenden Räumen zusammengelegt. Das Erdgeschoss besteht nun praktisch nur noch aus einem einzigen großzügigen Raum, in dem Wohnbereich, Küche, Esszimmer und Flur nahtlos ineinander übergehen. Zum modernen, lichtdurchfluteten und weitläufigen Wohnkonzept tragen auch die großen Fensterflächen bei, welche den Innenraum an der Süd- und Westfassade in Richtung Garten und Weinberge öffnen.