Von abgewohnter Behausung zu moderner Traumimmobilie

1990 ist tatsächlich schon 25 Jahre her, ein Vierteljahrhundert also und so ist es kaum verwunderlich, dass Bauten aus diesem Jahr mitunter eine etwas veraltete Optik haben. So war es auch mit dem Haus, dass wir euch jetzt vorstellen. Die schmutzig wirkende Fassade samt 90er-Design passte den Eigentümern einfach nicht mehr und sie wollten etwas verändern. Für die Umbaumaßnahmen engagierten sie das junge Architekturbüro Studiozwart. Die Experten verwandelten den Bau immens und holten ihn ins Hier und Jetzt. Seid gespannt!