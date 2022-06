Puristisches Einfamilienhaus

In dem in der Schweiz gelegen Ort Forch steht ein ganz besonderes Einfamilienhaus, das vor allem durch seine Schlichtheit besticht. Hier sieht man klare Formen, Geradlinigkeit und gestalterische Reinheit soweit das Auge reicht. In seiner eindrucksvollen puristischen Erscheinung wirkt es dennoch überaus stark und absolut präsent. Saniert und umgebaut wurde es von den Experten von Nimmrichter Architekten ETH/SIA AG.