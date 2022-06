Vorher-Nachher: Vom Pool zu einem privaten Büro

Was macht man eigentlich mit einem ausgedienten Pool? Ausbuddeln? Nein, viel zu beschwerlich. In Southhampton entschieden sich die Bauherren, die von Beruf Interieur Designer sind, ein Büro in das ehemalige Becken zu bauen. Die Gründung war bereits gegeben und so waren die baulichen Voraussetzungen schon im Vorfeld geregelt.

Die spannende bauliche Verwandlung könnt ihr in den folgenden Bildern sehen. Viel Spaß dabei!