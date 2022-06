Bildergalerien kreativ gestalten

Ein einziges Bild wirkt an der Wand oft ziemlich verloren, wenn es sich dabei nicht gerade um ein riesengroßes Kunstwerk handelt. Wer kleinere Bilder aufhängen möchte, kann mit einer Galerie große Wirkung erzielen, denn gerahmte Deko-Accessoires treten am liebsten in der Gruppe auf und setzen als Team jede Wand optimal in Szene. Familienportraits, hübsche Postkarten, die schönsten Urlaubsfotos oder inspirierende Drucke – welche Bilder reif für die Wand sind, entscheidet jeder für sich selbst. Umso individueller und origineller wird am Ende auch das Gesamtkunstwerk. In Sachen Bildergalerien ist also alles erlaubt, was gefällt. Deshalb haben wir auch keine verbindlichen Tipps oder gar Regeln für euch zusammengestellt, sondern stattdessen ein wenig anregende Inspiration. Viel Spaß!