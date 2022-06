Kleine Küchen mit großem Design

Es muss nicht immer gleich der Griff zum Farbtopf sein, um für ein starkes Design zu sorgen. Manchmal ist weniger auch mehr. Oftmals kommt es darauf an, ein besonderes Detail in eine relativ schlichte Gestaltung zu setzen und diese damit zu etwas Besonderem zu machen. Gekonnt umgesetzt wurde das in diesem Beispiel: Während die Küchenschränke zurückhaltend in schlichtem Weiß gehalten wurden, legte man das Augenmerk auf den Fußboden mit einheitlichem und sich wiederholendem Motiv. Zu den seichten Tönen gesellt sich ebenfalls in Pastellblau wunderbar der Design-Klassiker von Charles & Ray Eames, der auf diesem Boden ganz besonders gut zur Geltung kommt.