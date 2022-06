Grandioses Giebelhaus

Ohne Zweifel ist das eine attraktive und perfekt abgestimmte Außenansicht eines Hauses. Aus dieser Perspektive würde man aber nicht unbedingt ein atemberaubendes Interieur erwarten. Die glatte Fassade mit den großen Fenstern und der massiven Eingangstür aus Holz erweckt den Eindruck eines in sich stimmigen und wohl proportionierten Gebäudes, dem es aber etwas an Wärme fehlen könnte. Bisher kann man nur spekulieren, was sich im Inneren verbirgt… .