homify 360°: Floating House in Korea

Heute geht unsere homify 360°-Reise in ein ganz besonderes Land, wo wir einen Blick auf ein ganz besonderes Haus werfen. In Südkorea, direkt am Ufer des Bukhan Flusses, haben unsere Experten von hyunjoonyoo architects das Floating House gebaut, eine moderne Villa, die nicht wirklich schwimmt, aber in ihrer Architektur an das Konzept typischer Pfahlbauten am Wasser erinnert. Eine weitere Besonderheit des Gebäudes: Es wurde nach Feng Shui Prinzipien errichtet und eingerichtet.