Bunte Fassaden für jeden Haustyp

Zugegeben, beim Stichwort bunte Fassaden denkt man nicht unbedingt sofort an deutsche Bauten. Fröhlich farbenfrohe Häuser findet man eher in Skandinavien, in der Karibik, Lateinamerika oder auch in einigen Gegenden Italiens. Doch auch hierzulande geht der Trend immer mehr weg vom öden Grau in Grau und hin zu farbig angestrichenen Fassaden, die gute Laune verbreiten und sich vom Einheitslook ihrer Nachbarschaft abheben. Wir haben euch heute acht kunterbunte Beispiele mitgebracht, die zeigen, was für einen Unterschied so ein bisschen Farbe machen kann.