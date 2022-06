Gegensätze ziehen sich an. Das beweist schon alleine der Name eines der zurzeit beliebtesten Einrichtungsstile überhaupt. Shabby Chic bedeutet wörtlich übersetzt schäbiger Chic , ist aber in Wirklichkeit alles andere als schäbig, sondern einfach nur super stylish, erfrischend individuell und absolut spannend. Hier treffen antike Erbstücke auf Flohmarktschnäppchen und Selbstgemachtes auf moderne Designerteile. Kurz gesagt ist der Shabby Chic eine gelungene Kombination aus alt und neu, aus verspielt und robust, aus kurios und gemütlich. Alles in allem ergibt sich eine Mischung, die zwar wirkt wie zufällig zusammengepuzzelt, in Wirklichkeit aber gekonnt und ausgeklügelt in Szene gesetzt wurde.