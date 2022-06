Die Weinkiste – ein Allroundtalent

Im Wein liegt vielleicht die Wahrheit, in seinen Kisten aber ein verstecktes Einrichtungs-Talent! Egal ob beim Frisör, im kleinen Café um die Ecke oder bei Freunden: Momentan sind sie einfach überall – und immer in einer völlig anderen Funktion. Während sie unter Umweltbewussten schon lange ein hohes Ansehen genießen und seit jeher als Gemüsekiste auf Gepäckträger geschnallt werden, kommen nun auch Hipster auf den Trichter und setzen sie in ihrer Wohnung ein. Warum sich Weinkisten so großer Beliebtheit erfreuen? Na, weil sie an Vielseitigkeit kaum zu übertreffen sind! Als Deko-Objekte strahlen sie einen gewissen Vintage-Charme aus, der vor allem in einer sonst sehr puristisch eingerichteten Wohnung für den entscheidenden Stilbruch sorgen kann. Zudem sind Weinkisten für jeden Raum und so ziemlich alle Zwecke zu gebrauchen: So kann man sie zum Schuhregal umfunktionieren, als Blumenkasten nutzen oder eine schnelle Ablage für Zeitschriften, Bücher und DVDs schaffen. Man kann sich Weinkisten an die Badezimmer-Wand hängen und mit Parfum-Flakons dekorieren oder auf den Boden stellen und Toilettenpapier darin verstauen. Mal sind sie praktisch und dienen als Gewürzständer in der Küche, dann wieder verfolgen sie einen rein dekorativen Zweck und können sogar ganze Möbelstücke ersetzen… Also weg mit dem Wein und her mit der Kiste!