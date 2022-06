Top 5: schöne Ein- und Zweifamilienhäuser

Auf dem vierten Platz findet sich eine absolute Neuheit wieder – zumindest wenn es um Nordrhein-Westfalen geht. Denn dieses moderne Mehrgenerationenhaus ist das erste Effizienzhaus Plus in ganz NRW.

Die Bezeichnung Effizienzhaus Plus dürfen ausschließlich Häuser tragen, welche mehr Energie gewinnen, als sie durch Heizen und Co. verbrauchen. Hier wurde Umweltbewusstsein auf schönste Art und Weise mit Stilgefühl in einem Entwurf verbunden. Daher ist auch die Inneneinrichtung einen Anblick wert. Und sogar eine Sauna fand in dem tollen Entwurf Platz!

Alle Infos und Bilder findet ihr in diesem Ideenbuch: homify 360°: Erstes Effizienzhaus Plus in Nordrhein-Westfalen.