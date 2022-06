Originelle Wanduhren

Ein Haufen aussortierter Schallplatten brachte den italienischen Designer Massimiliano Stefanutti auf die Idee, aus Vinyl ausgefallene Wanduhren zu fertigen. Die Ergebnisse mit ihren ausgefallenen Formen sind so cool, dass wir sie uns auch ohne Uhrwerk an die Wand hängen würden. Auch in Sachen Nachhaltigkeit macht die Disc’o’clock Serie, die es bei unseren Experten von Upcycling Deluxe zu kaufen gibt, keine Abstriche. Die Uhren sind mit dem Label „Eco-Friendly“ ausgezeichnet, da nicht nur ihr Ausgangsmaterial recycelt wurde, sondern auch der Produktionsprozess in Italien durchweg Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Und noch einen Vorteil hat das exklusive Platten-Recycling: Durch die Original-Label auf jeder Schallplatte wird jede Uhr zu einem echten Unikat!

Für noch mehr Inspiration klickt euch einfach durch unsere Ideenbücher Coole Wanduhren und Stylishe Zeitmesser.