Wellness in der Rhön

Eine indirekte Beleuchtung an den Wänden taucht den Poolbereich des Hotels in ein harmonisches Licht. Während wir uns auf dem Rücken treiben lassen, können wir die außergewöhnliche Deckendekoration in Form von Seerosen bewundern. Wer es sportlicher mag, kann die Gegenstromanlage im Pool nutzen, um quasi unendlich lange schwimmen zu können.

Vom Pool aus gewinnt man bereits einen Einblick in den Lounge Bereich.