homify 360°: Umbau eines Resthofes in Westfalen

Werfen wir einen Blick in den Innenraum des Hauses. Der großzügige Essplatz findet sich an der Längsseite angeordnet. Der Holztisch wird gesäumt von Freischwingern. Viel Helligkeit gelangt über die Dachfenster in den Wohnraum. Zur linken Seite findet sich die Küche, die einen direkten Zugang zur privaten Dachterrasse freigibt.