Messinglampen mit Style

Messing kann nicht nur elegant und glamourös, es zeigt sich auch gerne von seiner coolen und lässigen Seite, wie zum Beispiel in der ausgefallenen Messinglampe von FreeDesign, die mit ihrem Industrial Style alle Blicke auf sich zieht. Die Lampe wird in feinster Handarbeit in Deutschland hergestellt und bekommt ihren besonderen Look durch Rohre aus massivem Messing, die ihr gleichzeitig ihre Standfestigkeit verleihen.