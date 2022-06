Küchenlampen – schön und praktisch

Die richtige Beleuchtung ist für alle Zimmer des Hauses wichtig, aber in der Küche stellen sich besondere Herausforderungen an das perfekte Licht, denn hier haben wir sehr unterschiedliche Ansprüche: Beim Kochen, Schnippeln, Vorbereiten, Putzen oder Geschirrspülen soll es möglichst hell sein. Sonst sieht man ja nicht, ob die Lasagne im Ofen schon die gewünschte goldgelbe Kruste hat oder ob nach dem Spülen am Rotweinglas noch immer der Lippenstift von Tante Ursula klebt. Aber wenn das Essen auf dem Tisch steht oder wir mit Freunden gemütlich eine Flasche Wein köpfen wollen, soll das Licht in der Küche doch bitteschön gemütlich wirken und nicht kalt. Und wenn wir schon beim Thema sind: Es wäre doch auch nett, wenn die Lampe an sich schon schick rüberkommt und unserer Küche nicht den Charme eines Krankenhausflures verleiht. Wir haben mal Ausschau gehalten nach effektiven, eleganten, praktischen und originellen Küchenlampen, die sowohl ihre Funktion erfüllen als auch optisch etwas hermachen.