6 stilvolle Ideen, um Bücher aufzubewahren

Bücherliebhaber träumen vor allem von einer Sache: von einer eigenen Bibliothek in den vier Wänden, einem Rückzugsort, der zum Verweilen und zum Schmökern einlädt. Dabei kommt es nicht so sehr auf das Design an, sondern vielmehr um Qualität und Stabilität und um die Integrierung in das Haus oder in die Wohnung. Platz für Bücherregale ist echter „Luxusplatz“ und nicht immer kann man sich den Luxus leisten, überlebensgroße Bücherregale aufzustellen, um der liebsten Leidenschaft zu frönen. Aber hat man sich erstmal eine oder mehrere Wände ausgesucht, aus denen eine Bücherwand oder ein ganzer Bücherwald entstehen soll, lässt man im Idealfall Bücherregale nach Maß anfertigen, um das meiste aus dem verfügbaren Platz herauszuholen und ungenutzte Ecken und Winkel in das Vorhaben einzubeziehen. Das Gute an Bücherregalen ist auch, dass sie nicht besonders tief sind (im Vergleich zu traditionellen Regalsystemen oder Schränken) und dass man sie mehrere Meter hoch einbauen kann (mit entsprechender Wandverankerung!). Das Bücherregal im Bild misst beispielsweise 5 Meter in der Höhe. Generell erinnert alles was über zwei Etagen geht ungeniert an eine klassische Bibliothek. Aber auch im kleineren Rahmen oder mit Bücherregalen deren Vielzahl vor allem in die Breite geht, holt man sich die ultimative und in der Regel sehr stilvolle Atmosphäre einer Bücheroase mit all seinen Assoziationen nach Hause. Fehlen nur noch Ohrensessel und Stehlampe.

