homify 360°: Villa mit Pool auf La Palma

La Palma ist ein Teil der spanischen Inselgruppe der Kanaren. Umgeben vom Atlantischen Ozean, entstand sie aufgrund vulkanischer Aktivitäten. Heute sind die Kanarischen Inseln ein beliebtes Reiseziel für Urlauber aus aller Welt. La Palma ist jedoch nicht vom Massentourismus überlaufen, sondern eher als Ziel für Wanderer geschätzt. Daher findet man auf dieser Insel noch viele idyllische Orte.

Auch die Villa Gran Atlantico, die wir uns näher ansehen wollen, befindet sich in ruhiger Lage, eingebettet in die für die Kanarischen Inseln so typische Vegetation. Das am Hang gelegene Gebäude bietet eine wunderschöne Aussicht auf den Ozean. Ein großzügiger Pool sowie eine überdachte Sitzecke neben dem kühlen Nass sorgen für Entspannung pur.