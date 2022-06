homify 360°: Wohnturm aus Holz in Graubünden

Direkt an den Wohnbereich im ersten Geschoss grenzt eine große Terrasse an, die gen Süden ausgerichtet ist. Durch die Holzbrüstung sowie den aufgesetzten Rahmen, der sich über den Außenraum spannt, erhält die Terrasse zusätzlich Intimität. Die Küche und der Essbereich wurden offen gestaltet und befinden sich in einem fließenden Raum, der abgetrennt ist. Aber nicht nur hier, sondern auch in den höherliegenden Geschossen spielt der offene Charakter eine wichtige Rolle. Hinter der Küche liegt das Wohnzimmer. Bestimmt wird der Innenraum von dem vielen Holz, das eine warme Atmosphäre zaubert.