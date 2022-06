Ein Baumhaus für die Kids: 4 x Inspiration pur

Unser Experte Wayne Maxwell wurde von seinen Kunden mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut: Für ihre Kinder sollte in einem wunderschönen Garten in Cotswolds, dem malerischen Herzen Englands, ein Baumhaus entstehen. Das Projekt war nicht nur für die Auftraggeber, sondern auch für unseren Experten eine echte Herzensangelegenheit, denn die schönsten Erinnerungen an seine eigene Kindheit gehen zurück auf das Baumhaus im Garten seiner Eltern, in dem er mit seinen Geschwistern unzählige Abenteuer erlebte. Werft mit uns einen Blick in das Holzhaus, das er für seine Kunden entworfen hat.