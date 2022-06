Naturpool – Badespaß ohne Chlor und Chemikalien

Jeder Naturpool hat einen bepflanzten Bereich, durch den das Wasser zirkuliert. Die Pflanzen tragen mit ihrer Nährstoffaufnahme über die Wurzel und der Abgabe von Sauerstoff zur Reinigung des Wassers bei. Zudem befindet sich in diesem Bereich eine Filterzone, die das Wasser von verunreinigenden Schwebstoffen befreit.

Die Filterzone der natürlichen Pools ist übrigens so klein, dass sie lediglich 20% der Teichoberfläche in Anspruch nimmt. So kann ein Naturpool schon ab 25m² voll funktionsfähig eingerichtet werden.