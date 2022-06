Kinderzimmer Ideen

Sie werden ja so schnell erwachsen, die lieben Kleinen. Und dann sind nicht nur die Eltern auf einmal total uncool, sondern auch Möbel, Accessoires und Farben im niedlichen Kinderzimmer. Diesem steht nun also die Verwandlung zum coolen Jugendzimmer bevor. Aber wie, ohne dass Finanzen, Zeit und Nerven aller Beteiligten allzu sehr strapaziert werden? Unser Tipp: Frische Farbe an der Wand und ein bisschen Möbelrücken machen schon mal die halbe Miete aus und eröffnen neue Perspektiven. Klar, das kleine Kinderbettchen und das Puppenhaus müssen früher oder später einem großen Bett und dem Flachbildfernseher weichen, aber zeitlose, neutrale Teile wie weiße Regale, Gardinen und Kommoden machen die Transformation vom Kinder- zum Jugendzimmer problemlos mit.