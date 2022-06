homify 360°: Einfamilienhaus in Südtirol

In Südtirol kreierten die Architekten von AllesWirdGut ein Passivhaus, das sowohl privat als auch gewerblich genutzt werden kann: Ein Einfamilienhaus und eine Tierarztpraxis sind darin vereint.

Um möglichst viel Freiraum beim Leben und Arbeiten zu schaffen, musste ein außergewöhnlicher Entwurf her, der den Ansprüchen an Großzügigkeit und Flexibilität gerecht wird. Seht euch mit uns gemeinsam an, wie das gelungen ist.