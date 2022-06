Bürogebäude im Art déco Stil

Hören wir Art Déco im Zusammenhang mit Architektur, fällt uns normalerweise zuerst das Chrysler Building in New York, Baujahr 1930, ein. Der ein oder andere denkt vielleicht noch an das Theater Tuschinsky in Amsterdam, Baujahr 1922, oder an das Art-déco-Viertel in Miami Beach. Alle diese Bauten sind Kinder ihrer Zeit, sie wurden in der Hochphase der Art-déco-Bewegung geplant und errichtet und zeugen bis heute von dem eklektischen Charakter dieser Epoche. Frank Lehmann Art Deco Architect erhielt im Jahr 1999 einen so außergewöhnlichen wie anspruchsvollen Auftrag: Er sollte ein Bürogebäude als Firmensitz entwerfen und zwar für einen Bauherren, der ein leidenschaftlicher Anhänger des Art Déco ist. Die Herausforderung bei diesem Projekt war es einerseits, ein neues und modernes Gebäude zu erschaffen, das sich in seiner Formensprache dennoch eindeutig einer bestimmten Bewegung zuordnen lässt und andererseits diese Charakteristika nicht nur in der architektonischen Hülle des Hauses zu realisieren, sondern ein Gesamtkonzept zu entwerfen, das sich durch die gesamte innere wie äußere Gestaltung hindurchzieht. Wir haben mit Frank Lehmann gesprochen und uns von ihm in die wunderbare Welt seines Art-déco-Hauses entführen lassen.