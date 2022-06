Wohnzimmer Farbideen

Wer kennt ihn nicht, den Moment, in dem man in seinem Wohnzimmer sitzt und kritisch über die Einrichtung blickt und denkt: Ich kann es nicht mehr sehen oder Ich brauche eine andere Farbe, sofort . Man verspürt einen ungemeinen Ehrgeiz und Tatendrang, den man selten zuvor erlebt hat und redet sich ein, dass die Hauruck-Aktion sofort geschehen muss. Die Zeit spielt dabei keine Rolle – meistens geschieht es Mitten in der Nacht. Dann müssen die angetrockneten Farbreste herhalten, denn man kann den morgigen Tag einfach nicht mehr abwarten. So beginnt man mit größtem Elan, der jedoch aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse, der angetrockneten Farbe oder der aufkommenden Müdigkeit zum Scheitern verurteilt ist.

Wir wollen euch heute frischen Input geben, um auf die nächste Renovierungssession besser vorbereitet zu sein. Denn ein bisschen Überlegung sollte hinter den Aktionen stecken.