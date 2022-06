homify 360°: Umbau und energetische Sanierung eines Hauses in Königseggwald

Nach der Sanierung erstrahlt das Treppenhaus in frischen Farben: Die Brüstung blieb erhalten, der farbige Anstrich wird in der sonst so schlichten Umgebung zum absoluten Blickfang. Der Boden des Treppenhauses wurde mit Vollholz ausgelegt. Im ersten Geschoss wird der graue Fußbodenbelag des Erdgeschosses wieder aufgegriffen. In der ersten Etage des Hauses finden sich ein Badezimmer und drei private Räume.