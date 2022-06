Geweih an der Wand: Von wegen spießig!

Was noch vor einigen Jahren als Inbegriff der Spießigkeit galt und ausschließlich bei alten Männern im Wohnzimmer hing, feiert heute ein fulminantes Comeback: Das Geweih legt gerade eine steile Karriere hin und hat es von Opas Raufaserwand in die Wohnungen junger Hipster, in angesagte Restaurants und schnieke Designerapartments geschafft. Geweihe als Deko-Elemente sind inzwischen einfach überall. So findet man das einst verpönte Spießer-Accessoire mittlerweile längst nicht mehr nur in holzvertäfelten Wohnzimmern bayerischer CSU-Wähler, sondern vielmehr in den hippen Lofts trendbewusster Großstädter, für die das Geweih den gleichen Stellenwert eingenommen hat wie Vintage-Möbel, Omas Goldrandgeschirr und Klamotten, die bereits beide Weltkriege miterlebt haben: Retro ist in und das Konzept Geweih an der Wand ist aber so was von Retro.