6 schöne Dinge für einen unvergleichlichen Balkon

Große Balkone erhalten durch Feuerkugeln aus Metall einen exklusiven Eyecatcher. Wenn die Flammen in der Kugel in feurigem Orange brennen, ergibt sich ein eindrucksvolles Bild gemeinsam mit dem dunklen Metall, das sich davor abzeichnet. Es können unterschiedliche Motive von Pferden bis hin zu Buddha gewählt werden, sodass sich für jeden Stil die richtige Feuerkugel finden lässt. Im Laufe der Zeit bildet sich auf dem Metall eine Patina, die der Feuerkugel ein antikes Aussehen verleiht. Die Kugeln können entweder auf einem dazu gehörigen Gestell aufgestellt oder beispielsweise in ein kleines Steinbeet gelegt werden. Eine alternative Nutzungsmöglichkeit: die schönen Kugeln lassen sich auch bepflanzen. So können sie auch an Orten aufgestellt werden, die sich nicht für den Einsatz von Feuerkugeln eignen. Auf diese Weise werden die schönen Accessoires zu vielseitigen Deko-Elementen für den Balkon. Beim Einsatz der Feuerkugeln gilt: zu nah an der Hauswand kann ein offenes Feuer zum Bersten der Fensterscheiben führen!